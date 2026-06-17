GrowDiaries — каталог оригінального насіння від перевірених seedbank
Шукаєте, де безпечно та анонімно замовити насіння канабісу в Україні без сумнівів щодо генетики товару? У каталозі GrowDiaries зібране елітне насіння конопель від світових виробників: у заводських упаковках, з чесними характеристиками, зручним пошуком за виробниками, типами та ароматичними профілями.
GrowDiaries — це зручний онлайн-каталог для тих, хто хоче купити насіння канабісу, насіння конопель або насіння марихуани в оригінальній упаковці та з прозорими умовами замовлення.
У каталозі можна знайти позиції від європейських та американських seedbank. Товари згруповані за виробником, типом цвітіння, популярністю, ціною, ароматом та основними характеристиками.
Замовлення пакуються непомітно: без зайвих позначок чи описів, які привертають увагу до вмісту.
Можна обрати післяплату або інший доступний спосіб оплати та перевірити відправлення у відділенні пошти.
У каталозі зібрані позиції від seedbank із фокусом на заводську упаковку, коректні назви та прозорі характеристики.
Щоб пошук був швидким, перейдіть до потрібного розділу без зайвих кроків:
Ціна залежить від сідбанку, генетики, фасування та акцій.
|Категорія
|Що входить
|Орієнтир ціни
|Автоквіти
|Auto, feminized auto, швидкі лінії
|від бюджетних до преміальних позицій
|Фемінізовані
|фотоперіодні сорти, класика та сучасні гібриди
|залежить від seedbank і фасування
|CBD
|CBD, THC:CBD, м’які та збалансовані профілі
|за характеристиками та брендом
Замовлення можна оформити онлайн, а доставка доступна по Україні: Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків, Запоріжжя та інші міста, де працюють поштові служби.
Насіння канабісу не містить психотропних речовин і продається як сувенірна продукція. Ми не закликаємо до порушення закону, не продаємо готову продукцію та не консультуємо щодо культивування.
Так, насіння в оригінальних упаковках не містить наркотичних речовин і продається як сувенірна продукція. Перед покупкою перевірте правила використання у своєму регіоні.
Замовлення відправляються в непомітному пакуванні без зайвих позначок.
Так, для багатьох замовлень доступна післяплата. Актуальні способи оплати залежать від товару, суми та умов доставки.
Ні. Ми не надаємо інструкцій із пророщування, культивування або будь-яких дій, які можуть суперечити закону.
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GrowDiaries Ukraine
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Правове повідомлення
Шановні відвідувачі та клієнти growdiaries.com.ua!
Уся продукція, представлена на сайті growdiaries.com.ua, пропонується виключно як сувенірна, колекційна та декоративна продукція. Її придбання та подальше використання допускається лише у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.
Інформація, розміщена на сайті, зокрема описи товарів, характеристики, довідкові матеріали та інші відомості, має виключно інформаційний, ознайомчий і науково-довідковий характер. Такі матеріали не є інструкцією, рекомендацією, заохоченням або закликом до будь-яких дій, що можуть порушувати закон.
Продукція може використовуватися покупцями лише у законних цілях, зокрема як сувенір, подарунок, елемент приватної колекції, матеріал для виготовлення амулетів, прикрас, декоративних виробів, рибальських приманок або як корм для домашніх тварин.
Адміністрація growdiaries.com.ua не контролює та не може контролювати подальші дії покупців після придбання продукції, а тому не несе відповідальності за її використання не за призначенням або з порушенням вимог законодавства України.
Окремо наголошуємо: будь-яке використання продукції у спосіб, що виходить за межі її сувенірного, колекційного чи декоративного призначення, може бути незаконним і спричинити правові наслідки для особи, яка вчинила такі дії, включно з адміністративною або кримінальною відповідальністю.
Оформлюючи замовлення на сайті growdiaries.com.ua, покупець підтверджує, що ознайомлений із цим повідомленням, розуміє призначення продукції та зобов’язується використовувати її виключно в межах чинного законодавства України.
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